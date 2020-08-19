Тіхановська в новому відеозверненні звернулася до лідерів ЄС

Фото: Світлана Тіхановська (wikimedia by Serge Serebro)

Тіхановська закликала не визнавати вибори в країні

Головна опонентка чинної влади Білорусі Світлана Тіхановська випустила звернення до ЄС. Вона заявила, що вибори 9-ого серпня не були ні чесними, ні прозорими, а їх результати були сфальсифікованими.

Про це вона заявила у відеозверненні.

Тіхановська заявила, що люди, які вийшли захищати свої голоси на вулиці міст по всій Білорусі, були жорстоко побиті, позбавлені волі, піддані тортурам режимом.

"Я закликаю вас не визнавати ці сфальсифіковані вибори. Лукашенко втратив будь-яку легітимність в очах нашого народу і всього світу. З метою сприяти мирну передачу влади, я ініціювала створення Національної координаційної ради Білорусі", - заявила вона.

За її словами, ця рада очолить процес мирної передачі влади за допомогою діалогу і оголосить нові чесні і демократичні вибори президента за участю міжнародних спостерігачів.

"Шановні глави держав Європи, я закликаю вас підтримати пробудження Білорусі. Я закликаю всі країни поважати принципи міжнародного права. Я закликаю поважати суверенітет Республіки Білорусь і вибір білоруського народу", - заявила вона.

Нагадаємо, у Світлани Тіхановської закликають білорусів проводити мирні акції та вимагають від місцевих органів влади невизнання офіційних результатів президентських виборів.

Також Польща не хоче, щоб реакція Європейського союзу на події Білорусі обмежувалася лише введенням санкцій.

Крім того, 19 серпня має відбутися екстрене засідання Ради Європи з питань Білорусі.