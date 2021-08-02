Чоловік спортсменки Тимановської покинув Білорусь. Він поїхав до Києва
Фото: чоловік спортсменки Тимановської покинув Білорусь (instagram.com/kristi_timanovskaya)
Чоловік легкоатлетки Христини Тимановської покинув Білорусь. Зараз він знаходиться у Києві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву співзасновника спортивного сайту Tribuna Дмитра Навошу в ефірі "Ехо Москви".
"У Тимановскої в Білорусі чоловік. Зараз він звідти виїхав і знаходиться в Києві", - розповів він.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що білоруську легкоатлетку Христину Тимановську намагаються силою повернути з Токіо, де вона мала брати участь в Олімпіаді-2020, до Мінська.
Після чого Тихановська закликала МОК розслідувати дії Білорусі щодо спортсменів на ОІ.
Згодом Чехія запропонувала притулок спортсменці Тимановскій.
Також білоруська легкоатлетка подала документи на надання політичного притулку в Польщі.