ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Чоловік спортсменки Тимановської покинув Білорусь. Він поїхав до Києва

Новость на русском →
Київ, Понеділок 02 серпня 2021 12:20
Чоловік спортсменки Тимановської покинув Білорусь. Він поїхав до Києва Фото: чоловік спортсменки Тимановської покинув Білорусь (instagram.com/kristi_timanovskaya)
Автор: Марія Кучерявець

Чоловік легкоатлетки Христини Тимановської покинув Білорусь. Зараз він знаходиться у Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву співзасновника спортивного сайту Tribuna Дмитра Навошу в ефірі "Ехо Москви".

"У Тимановскої в Білорусі чоловік. Зараз він звідти виїхав і знаходиться в Києві", - розповів він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що білоруську легкоатлетку Христину Тимановську намагаються силою повернути з Токіо, де вона мала брати участь в Олімпіаді-2020, до Мінська.

Після чого Тихановська закликала МОК розслідувати дії Білорусі щодо спортсменів на ОІ.

Згодом Чехія запропонувала притулок спортсменці Тимановскій.

Також білоруська легкоатлетка подала документи на надання політичного притулку в Польщі.

Читайте РБК-Україна в Google News
спортсменка Білорусь
NEWS
Потяг з Відня до Києва затримується вже на 8 годин: названа причина
Потяг з Відня до Києва затримується вже на 8 годин: названа причина
DAILY
Нова хвиля. Чи загрожує Україні сплеск епідемії коронавірусу через штам "Дельта"
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Нова хвиля. Чи загрожує Україні сплеск епідемії коронавірусу через штам "Дельта"