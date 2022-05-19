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На полігоні в Білорусі навчаються форсувати річку. У Генштабі нагадали про досвід РФ на Сіверському Донці

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Четвер 19 травня 2022 16:05
На полігоні в Білорусі навчаються форсувати річку. У Генштабі нагадали про досвід РФ на Сіверському Донці Фото: білоруські військові (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Білорусі продовжують проводити тренування військ та посилювати захист кордону з Україною. На цей раз військовослужбовці РБ готувалися до форсування річки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву бригадного генерала, заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексія Громова під час брифінгу.

Він розповів, що білоруські війська на одному з полігонів проводили тренування в наведенні понтонної переправи та форсуванні річки Неман.

"Мабуть білорусам не дають спокою лаври батальонно тактичної групи 74 окремої мотострілецької бригади ЗС РФ, яка форсувала річку Сіверський Донець в Луганської області та зазнала значних втрат", - вважає генерал.

При цьому Громов додав, що зберігається можливість ракетних ударів військ РФ з території Білорусі. Також противник почав облаштовувати черговий аеропорт у прикордонній області під можливу військову базу для російських солдатів.

"Противник розпочав заходи інженерного обладнання аеродрому Зябровка в Гомельській області, який в подальшому може використовуватися як військова база РФ на території Білорусі", - розповів Громов.

Раніше ми повідомляли, що Білорусь після військових навчань, які були проведені на початку травня, оголосила про розгортання сил спеціальних операцій уздовж кордону з Україною, а також підрозділів ППО, артилерії і ракетних військ на полігонах на заході країни.

При цьому присутність білоруських військ біля кордону можуть стримати ЗСУ так, що вони не зможуть допомогти на Донбасі.

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