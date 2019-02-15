У Білорусі немає проблем з суверенітетом, - Лукашенко

Фото: Олександр Лукашенко (president.gov.by)

Лукашенко підкреслив, що РФ сьогодні не в змозі "нав'язати свою волю" будь-кому

Президент Білорусі Олександр Лукашенко за підсумками переговорів з главою РФ Володимиром Путіним заявив, що у його держави немає проблем з суверенітетом. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Інтерфакс-Білорусь".

Глава Білорусі підкреслив, що його країна і Російська Федерація готові настільки йти по шляху об'єднання, наскільки до цього готові народи обох країн.

"Для мене незалежність - це поняття відносне... Немає у нас проблем із суверенітетом, ми навіть у цьому контексті не обговорюємо цих проблем, ми виходимо з того, що сьогодні є дві держави... Справа тут не в суверенітеті... Ми готові настільки йти далеко в єднанні, об'єднанні наших зусиль, держав і народів, на скільки ви готові. Ми завтра можемо об'єднатися - у нас проблеми немає. Але чи готові ви - росіяни і білоруси? Питання", - сказав Лукашенко.

Він підкреслив, що РФ сьогодні не в змозі "нав'язати свою волю" будь-кому.

"Треба адресувати питання до себе - на скільки ви готові, на стільки ми будемо виконувати вашу волю. Якщо не готові, яка б потужна і величезна Росія не була, вона сьогодні не в змозі нав'язати волю комусь. Ну а тим більше ми, і нам це і не потрібно", - підсумував президент Білорусі.

Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив, що союз Білорусі і Росії може розвиватися тільки на рівноправній основі.

Як писало РБК-Україна, глава російського уряду Дмитро Медведєв підписав розпорядження про створення робочої групи по інтеграції Росії та Білорусі.

Підкреслимо, Лукашенко на прес-конференції у Мінську заявляв, що "Білорусь ніколи не увійде до складу Російської Федерації".