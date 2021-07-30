ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Лукашенко про зачистку незалежних ЗМІ: свобода слова переросла в екстремізм

Новость на русском →
Мінськ, П'ятниця 30 липня 2021 12:27
Лукашенко про зачистку незалежних ЗМІ: свобода слова переросла в екстремізм Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Білоруський президент Олександр Лукашенко пояснив наступ на свободу слова у своїй країні. За його словами, вона на сьогодні нібито переросла в екстремістську діяльність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на БЕЛТА.

За його словами, на сьогодні завершується "наведення порядку" в інформаційному полі.

"Тут важливо розуміти: ми боремося не з інакомисленням або різними думками... Просто свобода слова, яку ми захищаємо, сьогодні переросла в екстремістську діяльність", - заявив Лукашенко.

За його словами, критика влади в Білорусі нібито завжди сприймалася адекватно.

"Інше - закликати до бунту і кривавих розправ з тими, хто не підтримує революційні настрої. Нагнітати атмосферу страху і недовіри через сфабриковані "зливи", кібератаки і доступ до особистих даних", - додав він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Білорусі хочуть ліквідувати асоціацію журналістів.

До цього в країні заблокували ряд опозиційних ЗМІ, в тому числі популярний портал TUT.BY.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр Лукашенко СМИ свобода слова
NEWS
РНБО сьогодні збереться на Донбасі: що планують розглянути
РНБО сьогодні збереться на Донбасі: що планують розглянути
DAILY
Спекотна пора. Чому падає долар, і яким буде курс гривні до кінця літа
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Спекотна пора. Чому падає долар, і яким буде курс гривні до кінця літа