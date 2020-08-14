У Білорусі відпустили близько двох тисяч затриманих, - МВС

За чотири дні протестів в країні затримали близько 7 тисяч осіб
У Міністерстві внутрішніх справ (МВС) Білорусі стурбовані проблемою перенаповнюваності місць утримання затриманих. Понад дві тисячі громадян вже відпустили.
Про це повідомляє прес-служба МВС.
Зазначимо, що за чотири дні протестів в країні затримали близько 7 тисяч людей.
"Цей процес (звільнення, - ред.) йде безперервно, продовжується і зараз. Розуміємо, що не так швидко, як хотілося б", - йдеться в заяві.
Зазначимо, у матеріалі РБК-Україна повідомляється, як зараз проходить страйк в Білорусі і хто його підтримує.
Нагадаємо, МВС Білорусі заявило про відкриття "гарячої лінії" для інформування громадян про місце перебування затриманих протестувальників.
Раніше повідомлялося, що Олександр Лукашенко відреагував на масштабні страйки у Білорусі.
Зокрема, БелАЗ приєднався до масового страйку в Білорусі.