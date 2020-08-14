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Лукашенко відреагував на масштабні страйки у Білорусі

Мінськ, П'ятниця 14 серпня 2020 11:40
Лукашенко відреагував на масштабні страйки у Білорусі
Фото: Олександр Лукашенко (president.gov)
Автор: Анастасия Рокитна

За його словами, так країна не ніколи не розкрутить своє виробництво

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що страйки в Білорусі можуть дуже негативно позначитися на майбутній роботі підприємств. За його словами, так країна не ніколи не розкрутить своє виробництво.

Про це він заявив сьогодні на нараді по роботі будівельної галузі, передає БелТА.

За його словами, трудові колективи - це основа країни.

"Якщо вони застрайкують на два дні, то конкуренти - росіяни і канадці - перехрестяться. І швиденько на ринок поставлять те, що вони хочуть поставити", - сказав Лукашенко.

За його словами, економіка в світі тільки починає оживати після обмежень, пов'язаних з пандемією.

"І всі борються за ці ринки. Якщо ми зупинимося, ніколи не розкрутимо своє виробництво. Ніколи! Нас ще в це болото і підштовхнуть. Людям треба це пояснити: хочете - страйкуйте, хочете працювати - працюйте", - додав він.

Нагадаємо, в Білорусі третій день проходять страйки на найбільших підприємствах країни, працівники вимагають припинити насильство з боку правоохоронців і провести нові вибори президента.

Зокрема, БелАЗ приєднався до масового страйку в Білорусі.

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