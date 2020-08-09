ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Силовики перекривають вулиці в центрі Мінська

Білорусь, Мінськ, Неділя 09 серпня 2020 21:03
Силовики перекривають вулиці в центрі Мінська
Фото: силовики перекривають вулиці Мінська (twitter.com/tutby)
Автор: Артур Родивилов

У місті помічено спецтехніку

Співробітники правоохоронних органів Білорусі незадовго до закінчення голосування на виборах президента країни почали перекривати центральні вулиці Мінська. Транспорт пропускає зупинки.

Про це повідомляє портал TUT.BY.

Видання пише, що правоохоронці обмежують рух вулицями, прилеглих до центрального проспекту Незалежності.

У центральній частині білоруської столиці також помічена спецтехніка, на в'їзді до Мінська чергують військові.

З 19:40 закриваються на вхід і вихід станції метро Купаловська і Жовтнева "в цілях забезпечення безпеки пасажирів". Потяги слідують без зупинок на зазначених станціях, повідомив офіційний представник столичного метрополітену Андрій Дроб.

У неділю 9 серпня в Білорусі пройшли президентські вибори. Ця виборча кампанія ознаменувалася хвилею народних мітингів і арештів опонентів чинного глави держави.

Згідно з даними екзит-полу, Лукашенко отримав 79,7% голосів. При цьому на другому місці за результатами опитувань виявилася Світлана Тихановська, яка набрала 6,8% голосів. Явка на виборах президента Білорусі склала майже 80%.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Білорусьвыборы
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся