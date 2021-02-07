У РФ затримали 4 учасників білоруських протестів. Мінськ домагається їх екстрадиції

На території Росії затримали четверо громадян Білорусі, яких режим Олександра Лукашенка переслідує за участь у мітингах. Мінськ домагається екстрадиції затриманих.

Про це в інтерв'ю провладному виданню "Білорусь сьогодні" розповів начальник міжнародно-правового відділу СК країни Михайло Вавуло.

За його словами, затримані звинувачуються у "чиненні опору співробітникам міліції" і в "участі в організації масових заворушень". Імен протестуючих Вавуло не озвучив.

Зазначено, що влада республіки вже направила в РФ документи на екстрадицію своїх громадян, але поки вони знаходяться у стадії розгляду.

З інтерв'ю чиновника випливає, що багато учасників протестних акцій біжать від переслідувань з Білорусі у Росію, оскільки кордонів між країнами фактично немає.