У РФ затримали 4 учасників білоруських протестів. Мінськ домагається їх екстрадиції
На території Росії затримали четверо громадян Білорусі, яких режим Олександра Лукашенка переслідує за участь у мітингах. Мінськ домагається екстрадиції затриманих.
Про це в інтерв'ю провладному виданню "Білорусь сьогодні" розповів начальник міжнародно-правового відділу СК країни Михайло Вавуло.
За його словами, затримані звинувачуються у "чиненні опору співробітникам міліції" і в "участі в організації масових заворушень". Імен протестуючих Вавуло не озвучив.
Зазначено, що влада республіки вже направила в РФ документи на екстрадицію своїх громадян, але поки вони знаходяться у стадії розгляду.
З інтерв'ю чиновника випливає, що багато учасників протестних акцій біжать від переслідувань з Білорусі у Росію, оскільки кордонів між країнами фактично немає.
Нагадаємо, Слідчий комітет Білорусі звернувся до Польщі з проханням екстрадувати засновників Telegram-каналу Nexta Степана Путіло і Романа Протасевича. Білоруський слідком направив польській стороні відповідні документи.
Як писало РБК-Україна, в листопаді минулого року засновників Neхta Путіло і Протасевича звинуватили в розпалюванні соціальної ворожнечі до представників влади і правоохоронців. Тоді білоруський режим оголосив Путіло і Протасевича в розшук.
Так, у списку політв'язнів білоруського правозахисного центру "Весна" знаходиться 220 осіб. Серед них є засуджені за статтями про насильство щодо службовця міліції.