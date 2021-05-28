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Білорусь ввела ліцензування низки імпортних товарів з України

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Україна, П'ятниця 28 травня 2021 13:57
Білорусь ввела ліцензування низки імпортних товарів з України Фото: Білорусь оголосила Україні торгівельну війну (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Білорусь запровадила режим індивідуального ліцензування на імпорт низки українських товарів. Україна вважає таке рішення необґрунтованим та дискримінаційним.

Про це заявив торговий представник України Тарас Качка на своїй сторінці у Facebook.

За його інформацією, під ліцензування попали кондитерські вироби, шоколад, соки, пиво, плити ДСП і ДВП, шпалери, туалетний папір і упаковка, цегла, керамічна плитка, скляні ампули, сільгосптехніка для сіяння, пральні машини та меблі.

Як зазначив Качка, рішення затверджене постановою Ради міністрів Білорусі від 26 травня №292, набере чинності через 10 днів після публікації і розраховане на 6 місяців.

"Такі дії є необґрунтованими та дискримінаційними. Режим індивідуального ліцензування означає ручне управління ввезенням української продукції до Білорусі. Уряд проводить консультації з виробниками щодо усунення негативних наслідків дискримінаційних дій уряду Білорусі", - додав він.

Білорусь ввела ліцензування низки імпортних товарів з України

Нагадавши, Україна закрила авіасполучення з Білоруссю з 26 травня. Рішення прийнято у зв'язку з примусовою посадкою літака Ryanair в Мінську, після чого був затриманий опозиціонер Роман Протасевич.

Крім того, Кабінет Міністрів ввів заборону для білоруських літаків використовувати повітряний простір України. Заборона набуває чинності з 29 травня.

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