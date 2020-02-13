На кордоні з Молдовою затримали розшукуваного Інтерполом іноземця

Ілюстративне фото (twitter.com/INTERPOL_HQ)

Іноземець підозрюється у причетності до торгівлі людьми

Прикордонники Чернівецького загону затримали громадянина Молдови, який перебував у міжнародному розшуку за причетність до торгівлі людьми. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

За даними служби, іноземець пішки прямував на територію України через пункт пропуску "Росошани" на українсько-молдавському кордоні. В ході прикордонного контролю було встановлено, що чоловіка розшукує Інтерпол за причетність до торгівлі людьми.

"Особу арештовано та передано співробітникам Нацполіції", - заявили в ДПСУ.

Крім того, на пунктах пропуску "Смільниця" та "Катеринівка" прикордонники виявили 2 автомобілі, які перебували у міжнародному розшуку. За кермом одного автомобіля їхав громадянин Польщі, іншим керував росіянин.

"По усіх випадках охоронці кордону направили повідомлення до українського бюро Інтерполу в Києві", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у міжнародному аеропорту "Одеса" викрили і ліквідували канал торгівлі людьми. Організатором каналу незаконної торгівлі людьми виявилася громадянка України.

Також РБК-Україна писало, що Інтерпол оголосив у міжнародний розшук депутата Ужгородської міської ради Івана Волошина. Депутата розшукують у зв'язку з хуліганством і порушенням громадського порядку із застосуванням зброї. Також суд виніс постанову про його затримання.