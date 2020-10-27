Протести в Мінську: затримали дев'ять медиків

Фото: протести в Білорусі (belteanews)

У Білорусі триває народний страйк. Вранці силовики затримали медиків, які стали в ланцюг солідарності.

Про це повідомляє інформаційний портал tut.by.

Затримання відбулися на проспекті Дзержинського. У зв'язку з цим заблокована робота відділення, де допомагають при інфарктах.

Затримані:

Гайдель Ірина Казимирівна

Полойко Євген Геннадійович

Андрущук Володимир Володимирович

Полонецкий Олег Леонідович

Цибульський Михайло Григорович

Бурий Андрій

Чуклай Дмитро Валентинович

Чайковська Олена Михайлівна

Жуковець Катерина Володимирівна

Нагадаємо, правозахисники повідомляють про майже 300 затриманих на протестах в Білорусі.

Раніше повідомлялося, що у результаті вибухів у Мінську постраждала щонайменше одна людина. Їй пошкодило гомілку осколками. Потерпілому допомогли вийти з небезпечної зони.

Зазначимо, лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська заявила, що 25 жовтня в 23:59 заканчився термін народного ультиматуму, який вона оголосила президенту Білорусі Олександру Лукашенку.