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Лукашенко про ситуацію в Білорусі: проти нас вже розгорнули терористичну війну

Мінськ, Вівторок 27 жовтня 2020 12:25
Лукашенко про ситуацію в Білорусі: проти нас вже розгорнули терористичну війну
Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Игорь Литвиненко

Олександр Лукашенко заявив, що проти діючої влади Білорусі ведеться вже не інформаційна, а терористична війна. За його словами, учасники протестів радикалізувалися.

Про це повідомляє БелТА.

Лукашенко зазначив, що учасники протесту вже перейшли "червону" межу з багатьох напрямків.

"Ми констатували факт, що ця залишилася маса радикалізувалася. Ми чітко бачимо організаторів і тих, хто втілює ці ідеї", - повідомив він.

Лукашенко назвав дії учасників страйку, які намагалися блокувати роботу залізниці, терористичною загрозою.

"Ну як можна оцінювати те, що вже вийшли на залізницю і починають блокувати автоматику, здійснювати замикання рейок. Це може привести до серйозних аварій на залізниці, катастроф і загибелі безлічі людей. Це дії організованих злочинних груп з ознаками тероризму", - заявив він.

Нагадаємо, 25 жовтня вийшов термін ультиматуму білоруської опозиції, в якому Олександра Лукашенка закликали скласти повноваження. В результаті з 26 жовтня в Білорусі оголосили народний страйк. При цьому з самого ранку понеділка силовики почали затримання і розгін протестуючих. За перший день нового страйку затримали понад 300 осіб.

Раніше РБК-Україна писало, що Лукашенко заявив про нову тактику щодо протестуючих.

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Новини України Суспільство Олександр ЛукашенкоБілорусьпротест

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