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"Зупиніть Лукашенка": батьки Протасевича попросили Меркель про допомогу

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Субота 12 червня 2021 15:32
"Зупиніть Лукашенка": батьки Протасевича попросили Меркель про допомогу Фото: Роман Протасевич (twitter.com/all.mary)
Автор: РБК-Україна

Батьки білоруського опозиціонера Романа Протасевича звернулися до канцлера Німеччини Ангели Меркель. Вони просять допомогти звільнити сина і зупинити Олександра Лукашенка.

Про це батьки сказали в інтерв'ю німецькому виданню Bild.

Батько Протасевича розповів, що листи від батьків Роману не доставляють. Крім того, у них навіть немає можливості вільно поговорити по телефону з адвокатом сина.

"Замість цього держава вже опублікувала два відео, в яких він робить вимушені свідчення. Ви можете побачити явні сліди тортур: у нього кривий ніс. Напевно, зламаний. У нього синці на шиї. Експерт сказав нам, що це були сліди удушення", - стверджує батько.

Також мати Протасевича звернулася за допомогою до Меркель.

"Ми дуже просимо вас допомогти нам вивести всіх невинних людей з в'язниць. Їм терміново потрібна допомога, тому що вони щодня піддаються садизму і насильству. Будь ласка, зупиніть Лукашенко! Кожен додатковий день, ні, кожна додаткова година, коштує невинним їх життів", - сказала мати опозиціонера.

23 травня в Білорусі примусово посадили літак авіакомпанії Ryanair, щоб затримати засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича. Цей вчинок викликав обурення у міжнародного співтовариства.

Нагадаємо, раніше Протасевич в інтерв'ю заявив, що визнає провину в публікації закликів до протестів після президентських виборів. Західні чиновники зазначають, що зізнання були зроблені під тортурами.

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