У Білорусі на акції протесту затримали двох журналістів

Сьогодні, 20 вересня, у білоруському місті Могильов під час акції протесту були затримані двоє співробітників "Белсат". Журналісти були у жилетах із написом "Преса".
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
"Журналістів "Белсат" Аліну Скрабунову та Олександра Сидаревського затримали. Затримання відбулось близько 15:00, вони зараз перебувають у Ленінському райвідділі міліції", - йдеться у повідомленні.
Водночас кількість учасників акції "Марш справедливості" у Могильові зросла до тисячі осіб.
Нагадаємо, у Бресті сьогодні також проходить акція протесту проти чинної влади. У місті почалися затримання.
Крім того, білоруси вже 43-день поспіль виходять на акції протесту в Мінську та інших містах країни через фальсифікацію президентських виборів, арешти опозиціонерів та вбивства мітингувальників.
Також на фоні акцій протесту у столиці Білорусі обмежили роботу мобільного інтернету.