У Білорусі до 20 000 мігрантів, Лукашенко може не знати про це, - МЗС Латвії

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевічс вважає, що в Білорусі може бути від 7 000 до 20 000 мігрантів з країн Близького Сходу. Але навіть лідер правлячого режиму Олександр Лукашенко може не знати їх точної кількості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на tvnet.lv .

За словами Рінкевічса, точна інформація про кількість мігрантів недоступна, але за деякими оцінками вона коливається від 7 000 до 20 000.

"З інформації, наданої самим режимом, ми знаємо, що їх близько 7 000, але необхідно враховувати, що сам Лукашенко може не знати цих цифр", - зазначив міністр.