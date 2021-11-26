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В Беларуси до 20 000 мигрантов, Лукашенко может не знать об этом, - МИД Латвии

Автор: Илона Свиридова

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс считает, что в Беларуси может быть от 7 000 до 20 000 мигрантов из стран Ближнего Востока. Но даже лидер правящего режима Александр Лукашенко может не знать их точного количества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на tvnet.lv.

По словам Ринкевичса, точная информация о количестве мигрантов недоступна, но по некоторым оценкам оно колеблется от 7 000 до 20 000.

"Из информации, предоставленной самим режимом, мы знаем, что их около 7 000, но необходимо учитывать, что сам Лукашенко может не знать этих цифр", - отметил министр.

Напомним, сегодня Лукашенко заявил, что в Беларуси находятся около 5 000 мигрантов, но, по его же словам, это "очень приблизительные цифры".

Отметим, на днях премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил, что поток мигрантов в Беларуси значительно уменьшился.

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