Лукашенко: у Білорусі близько 5 000 мігрантів, але це дуже приблизні цифри

На сьогодні в Білорусі перебувають близько 5 000 мігрантів з країн Близького Сходу. Але за словами лідера правлячого режиму Олександра Лукашенка, це "дуже приблизні цифри".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на БЕЛТА .

Повідомляється, що сьогодні Лукашенко прибув до логістичного центру на кордоні з Польщею, де розміщені мігранти.

"За нашими підрахунками, на території Білорусі, крім цього двотисячного табору, близько 2-3 тисяч біженців з ваших країн. Але це дуже приблизні цифри", - заявив він.

Лукашенко також запевнив, що білоруська сторона не буде застосовувати до них силу.

"Ми нічого не будемо робити насильно. Захочете піти звідси - допоможемо. Не захочете - будемо робити все, щоб зберегти ваші життя", - додав він.