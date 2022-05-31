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Близько 30 500 військових і більше 3300 ББМ: названі втрати Росії в Україні

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Київ, Вівторок 31 травня 2022 10:27
Близько 30 500 військових і більше 3300 ББМ: названі втрати Росії в Україні Фото: Росія продовжує нести втрати у війні проти України (facebook com mod mil rus)
Автор: Валерія Поліщук

З початку повномасштабного вторгнення в Україну загинули близько 30 500 російських військовослужбовців. Також противник втратив понад 3300 бойових броньованих машин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Бойові втрати противника на 31 Травня орієнтовно склали:

  • Особовий склад - близько 30 500 (+150)
  • Танки - 1358 (+9)
  • Бойові броньовані машини - 3302 (+20)
  • Артилерійські системи - 649 (+6)
  • РСЗВ - 207 (+2)
  • Засоби ППО - 93 (+0)
  • Літаки - 208 (+1)
  • Вертольоти - 174 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 515 (+8)
  • Крилаті ракети - 120 (+2)
  • Кораблі / катери - 13 (+0)
  • Автомобільна техніка та автоцистерни - 2275 (+17)
  • Спеціальна техніка - 48 (+0)

"Найбільші втрати противника (за минулу добу) спостерігалися на Криворізькому та Запорізькому напрямках. Дані уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Раніше в Інституті вивчення війни заявили, що зростаючі втрати серед молодших офіцерів РФ знизять можливості і бойовий дух окупантів.

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