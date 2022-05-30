ru ua
Пн, 30 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Білорусь проведе "мобілізаційні навчання" поблизу українського кордону

Новость на русском →
Понеділок 30 травня 2022 20:50
Білорусь проведе "мобілізаційні навчання" поблизу українського кордону Фото: військові Білорусі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

З 22 червня по 1 липня у Гомельській області Білорусі, яка межує з Україною, пройдуть “мобілізаційні навчання”.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на білоруське видання БелТА.

Наголошується, що головною метою навчань стане "підвищення рівня бойової та мобілізаційної готовності військових комісаріатів". Планується покращити військові знаня та практичні навички військовозобов'язаних.

"Заплановані заходи вогневої підготовки на стрільбищах, що розташовані в Гомельській області", - заявляють у виданні.

При цьому в момент проведення навчань буде обмежено рух окремими ділянками Гомельської області, що знаходяться біля об'єктів Збройних сил Білорусі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Білорусь обмежила доступ та призупинила видачу перепусток до прикордонної смуги на території трьох районів Гомельської області, які межують з Україною.

Також ми писали, що Білорусь розгорнула поблизу українського кордону маневрову групу радіоелектронної боротьби.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусь Військові навчання Війна Росії проти України
NEWS
Близько 30 350 військових і майже 1350 танків: названі втрати Росії
Близько 30 350 військових і майже 1350 танків: названі втрати Росії
DAILY
Що відбувається у команді Зеленського і як війна змінює владу
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Що відбувається у команді Зеленського і як війна змінює владу