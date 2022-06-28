Moody's оголосило про дефолт Росії за євробондами

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

У понеділок, 27 червня, виплати за двома купонами євробондів не дійшли до власників облігацій протягом пільгового періоду, що, згідно з нашим визначенням, являє собою дефолт, зазначає агентство.

Раніше агентство Bloomberg оголосило, що в Росії вперше після 1918 року стався дефолт за суверенними борговими зобов'язаннями в іноземній валюті.

У ніч на 27 червня закінчився пільговий період для виплати близько 100 мільйонів доларів прострочених платежів за держоблігаціями. У разі неплатежу крайній термін вважається подією дефолту.