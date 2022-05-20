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Росія заявила, що виплатила відсотки за євробондами у валюті

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Москва, П'ятниця 20 травня 2022 19:09
Росія заявила, що виплатила відсотки за євробондами у валюті Фото: РФ провела виплати за євробондами у валюті (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія заявила, що виплатила відсотки за єврооблігаціями з погашенням у 2026 та 2036 роках. РФ провела виплати у доларах та євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство фінансів РФ.

Зазначається, що кошти для виплати доходу за цими облігаціями на суму 71,25 млн доларів та 26,5 млн євро отримані платіжним агентом з єврооблігацій - НКО АТ "Національний розрахунковий депозитарій".

"Таким чином, зобов'язання щодо обслуговування державних цінних паперів Російської Федерації виконані Мінфіном Росії у повному обсязі відповідно до емісійної документації випусків єврооблігацій", - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що через п'ять днів, 25 травня, добігає кінця ліцензія, яка дозволяє Росії, не дивлячись на санкції, виплачувати борги в США. Це дозволяло РФ уникати дефолту.

Раніше ми повідомляли, що США готуються заблокувати виплати РФ по державному боргу. Міністр фінансів Джанет Йеллен заявила, що США не буде продовжувати ліцензії.

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