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У Білорусі пояснили заяву Лукашенка про закриття кордону з Україною

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Мінськ, Понеділок 12 липня 2021 12:46
У Білорусі пояснили заяву Лукашенка про закриття кордону з Україною Фото: Олександр Лукашенко (president.gov.by)
Автор: Анастасія Рокитна

Олександр Лукашенко заявив про закриття кордону між Білоруссю і Україною. Але для звичайних громадян і туристів він залишається відкритим.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю голови МЗС Білорусі Володимира Макея для телеканалу Russia Today.

За його словами, закриття кордонів не означає, що існують якісь перешкоди для бізнесу, для туризму або для переміщення звичайних громадян.

"Для туристів, для звичайних громадян кордони відкриті. Те, що було сказано, що ми закриваємо кордони, означає, що з урахуванням ось тих подій, які мали місце останні дні... все це змушує нас більш пильно дивитися на охорону наших кордонів", - сказав він.

Макей заявив, що мова йде про протидію організованій злочинності, спроби організувати в Білорусі терористичні акти.

Нагадаємо, Білорусь звинуватила Захід у спробах зробити з країни "другу Україну".

Зазначимо, Лукашенко доручив закрити кордон з Україною.

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