ru ua
Пн, 13 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Білорусь не може бути посередником між Україною і РФ. Подоляк назвав причину

Новость на русском →
Київ, Понеділок 13 червня 2022 08:49
Білорусь не може бути посередником між Україною і РФ. Подоляк назвав причину Фото: радник глави офісу президента Михайло Подоляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Білорусь не може бути посередником у переговорах між Україною і Росією через повномасштабне вторгнення або однієї зі сторін цього процесу.

Про це заявив радник керівника офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю виданню "Дзеркало".

"Поведінка Білорусі буде описана юридичними формулами як країна-Сателіт, яка сприяла вторгненню в суверенну державу. І територіально, і інфраструктурно, і розвідданими", - заявив він.

Подоляк висловив думку, що Лукашенко не розуміє, як працює міжнародне право і що воно не має терміну давності по військових злочинах.

"Одна справа, коли ти танцюєш, б'ючи опозицію, закриваєш ЗМІ і позбавляєш людей конкурентної політичної системи, а інша, коли юридично будуть доведені факти співучасті в тих чи інших військових злочинах. Все, що відбувалося в Київській області, робили російські військові частини, які заходили з території Білорусі. Я хочу, щоб офіційні особи Білорусі почали про це думати", - додав він.

Нагадаємо, раніше в Білорусі заявили, що війна в Україні повинна вирішуватися на основі балансу інтересів трьох країн, зажадавши для країни гарантії безпеки.

Крім того, раніше Олександр Лукашенко заявив, що війна в Україні "затягнулася".

При цьому він стверджує, що Білорусь не братиме участі у війні проти України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусь Ірина Подоляк Війна Росії проти України
NEWS
Не 40 годин. Через війну в Україні робочий тиждень триває довше
Не 40 годин. Через війну в Україні робочий тиждень триває довше
DAILY
Голодні ігри. Навіщо Росія блокує експорт зерна з України, і хто від цього страждає
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Голодні ігри. Навіщо Росія блокує експорт зерна з України, і хто від цього страждає