Білорусь у відповідь на санкції заборонила ввезення товарів ряду компаній: серед них Skoda і Nivea

Влада Білорусі ввели заборону на ввезення і реалізацію продукції ряду закордонних компаній , які ввели в відношенні країни санкції. Серед потрапили під обмеження чеський автовиробник Skoda і бренд косметики для чоловіків Nivea Men.

Про це йдеться в постанові Ради міністрів Білорусі , опублікованому на сайті уряду країни.

У документі зазначається, що обмеження вводяться "для забезпечення захисту національних інтересів з урахуванням недружніх дій щодо білоруського народу". До переліку заборонених товарів внесена продукція груп компаній Liqui Moly, Skoda Auto і Beiersdorf (володіє торговими марками Nivea, Labello, Hansaplast і рядом інших).

При виявленні заборонених товарів їх відправлятимуть назад. "У разі виявлення заборонених товарів у торговельних об'єктах, на ринках, виставках, ярмарках, в інтернет-магазинах особам, що здійснюють торгівлю, буде видаватися розпорядження на заборону їх реалізації. Особи, які порушують заборону, будуть залучатися до відповідальності відповідно до законодавства", - відзначається в постанові.

Заборона не поширюється на ввезені громадянами товари для особистого користування, зазначені в постанові Радміну, які зареєстровані в державах - членах Євразійського економічного союзу.

В уряді пояснили, що основні пункти постанови набирають чинності через десять днів після офіційного опублікування документа. "Встановлений перелік заборонених товарів дійсний протягом шести місяців", - наголошується в документі.