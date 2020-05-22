Україна ввела антидемпінгове мито на російські сірники та китайські труби

На сірники з території Росії вводиться мито 45,79%, на труби з Китаю - 51,52%
Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі 22 травня розглянула питання захисту українських товаровиробників від недобросовісного імпорту. У результаті погоджено остаточні та попередні обмежувальні заходи щодо імпорту конкретних груп товарів в Україну.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.
Наразі визначені такі ставки антидемпінгового мита:
За результатами проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну сірників походженням з території Республіки Білорусь та Російської Федерації встановлене антидемпінгове мито для Білорусі у розмірі 21,32%, для РФ у розмірі 45,79%.
Крім того, продовжено дію антидемпінгового мита у розмірі 123% на імпорту в Україну виробів, виготовлених з чорних металів без електричної ізоляції (за винятком виробів з корозійностійкої (нержавіючої) сталі та виробів для цивільної авіації), походженням з КНР у зв’язку із закінченням строку їх застосування.
За результатами розгляду заяви про проведення спеціального розслідування щодо імпорту в Україну зрізаних свіжих троянд незалежно від країни походження та експорту, комісія визначила порушити розслідування.
Нагадаємо, за підсумками I кварталу 2020 року найбільшим партнером залишається Китай - 3 250,1 млрд доларів і 10,9% від загального обсягу. Росія перебуває на другому місці (2 543,8 млрд доларів і 8,5%), хоча ще за підсумками 2018 року була першою. Її частка поступово знижується.
Раніше торговий представник України Тарас Качка в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що Україна в торгових відносинах з Російською Федерацією дійшла до максимального рівня ембарго. При цьому торгівля між країнами все одно триватиме.
Автор: Олександр Білоус