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Україна ввела антидемпінгове мито на російські сірники та китайські труби

Новини » Економіка     22.05.2020 - 18:14
Україна ввела антидемпінгове мито на російські сірники та китайські труби
Фото: сірники (informator.press)

На сірники з території Росії вводиться мито 45,79%, на труби з Китаю - 51,52%

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі 22 травня розглянула питання захисту українських товаровиробників від недобросовісного імпорту. У результаті погоджено остаточні та попередні обмежувальні заходи щодо імпорту конкретних груп товарів в Україну.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Наразі визначені такі ставки антидемпінгового мита:

  • Остаточно ухвалено 51,52% мита на імпорт сталевих безшовно-гаряче-деформованих труб, походженням з Китайської народної республіки. Тільки для двох груп компаній встановлюється 0% мита на окремі вузькі товарні групи, які або взагалі не виробляються в Україні або ж мають дуже незначні обсяги виробництва;
  • Попередньо визначено 18% мито на імпорт полімерних матеріалів незалежно від країни походження та експорту;
  • Встановлено попереднє антидемпінгове мито у розмірі 19,75% щодо імпорту в Україну сталевих кріплень походженням з КНР.

За результатами проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну сірників походженням з території Республіки Білорусь та Російської Федерації встановлене антидемпінгове мито для Білорусі у розмірі 21,32%, для РФ у розмірі 45,79%.

Крім того, продовжено дію антидемпінгового мита у розмірі 123% на імпорту в Україну виробів, виготовлених з чорних металів без електричної ізоляції (за винятком виробів з корозійностійкої (нержавіючої) сталі та виробів для цивільної авіації), походженням з КНР у зв’язку із закінченням строку їх застосування.

За результатами розгляду заяви про проведення спеціального розслідування щодо імпорту в Україну зрізаних свіжих троянд незалежно від країни походження та експорту, комісія визначила порушити розслідування.

Нагадаємо, за підсумками I кварталу 2020 року найбільшим партнером залишається Китай - 3 250,1 млрд доларів і 10,9% від загального обсягу. Росія перебуває на другому місці (2 543,8 млрд доларів і 8,5%), хоча ще за підсумками 2018 року була першою. Її частка поступово знижується.

Раніше торговий представник України Тарас Качка в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що Україна в торгових відносинах з Російською Федерацією дійшла до максимального рівня ембарго. При цьому торгівля між країнами все одно триватиме.

Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України розслідуванняпошлиныМіністерство економічного розвитку і торгівлі
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