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Білоруські МАЗи не попадуть в Україну: встановлені загороджувальні мита

Новость на русском → Україна, Четвер 22 квітня 2021 13:29
Білоруські МАЗи не попадуть в Україну: встановлені загороджувальні мита Фото: МАЗи з Білорусі не поїдуть в Україну (maz.by)
Автор: Олександр Білоус

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі України встановила загороджувальні мита на вантажні автомобілі з Білорусі. Розмір ставки спеціального мита становить 35%.

Рішення комісії оприлюднено в газеті Урядовий кур’єр.

Як зазначається в повідомленні, урядом Республіки Білорусь створені штучні бар’єри відносно імпортованих з України колісних транспортних засобів у вигляді утилізаційного збору та нерівних умов участі у державних закупівлях, у результаті чого ускладнюється доступ продукції українських підприємств на ринок Республіки Білорусь.

"Такі дії Республіки Білорусь суперечать статтям 5 та 6 Договору про зону вільної торгівлі", та вважаються "дискримінаційними та недружніми", йдеться в повідомленні.

Відзначимо, у травні 2020 року за результатами проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну сірників походженням з території Республіки Білорусь та Російської Федерації встановлене антидемпінгове мито для Білорусі у розмірі 21,32%, для РФ у розмірі 45,79%.

Нагадаємо, у Білорусі випускають вантажні автомобілі МАЗ, які експортуються в тому числі в Україну.

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