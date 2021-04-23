Беларусь в ответ на санкции запретила ввоз товаров ряда компаний: среди них Skoda и Nivea
Фото: государственный флаг Беларуси (РБК-Украина)
Власти Беларуси ввели запрет на ввоз и реализацию продукции ряда зарубежных компаний, которые ввели в отношении страны санкции. Среди попавших под ограничения чешский автопроизводитель Skoda и бренд косметики для мужчин Nivea Men.
Об этом говорится в постановлении Совета министров Беларуси, опубликованном на сайте правительства страны.
В документе отмечается, что ограничения вводятся "для обеспечения защиты национальных интересов с учетом недружественных действий в отношении белорусского народа". В перечень запрещенных товаров внесена продукция групп компаний Liqui Moly, Skoda Auto и Beiersdorf (владеет торговыми марками Nivea, Labello, Hansaplast и рядом других).
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