Україна та Білорусь проводитимуть прикордонну спецоперацію до листопада

Фото: прикордонник (dpsu.gov.ua)

Такі заходи між прикордонниками країн відбуваються щороку

Україна та Білорусь будуть проводити спільну прикордонну спецоперацію до кінця жовтня. Вона розпочалася з середини липня.

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

"В рамках протидії протиправній діяльності на українсько-білоруській ділянці державного кордону з середини липня цього року розпочалась спільна спеціальна прикордонна операція "Зубр-2020"... Цьогорічні заходи триватимуть до кінця жовтня", - вказано у повідомленні.

Зазначається, що спецоперацію проводять щорічно за домовленістю прикордонних відомств.

Так, після підготовчого наразі проходить основний етап операції: відбуваються оперативно-розшукові, профілактичні, режимні та інші заходи як поза пунктами пропусків, так і в них щодо виявлення та припинення протиправної діяльності на держкордоні.

"Забезпечується моніторинг обстановки в прикордонних районах та на шляхах міжнародного сполучення. До патрулювання державного кордону, окрім прикордонних нарядів, залучається пілотована та безпілотна авіація", - сказано у повідомленні.

На рівні прикордонних загонів відбувається регулярний обмін інформацією.

Крім того, вчора прикордонники Білорусі поінформували ДПСУ про посилення прикордонного режиму на спільній ділянці кордону. Зокрема, білоруські прикордонники вживають додаткових заходів контролю за порядком відвідування і перебування громадян у прикордонний зоні та прикордонній смузі.

Нагадаємо, вчора Україна і Білорусь домовилися про посилення прикордонного режиму, аби не допустити дестабілізацію обстановки в обох країнах.

Як писало РБК-Україна, Міністерство закордонних справ України не виключає запитів на екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків "Вагнера".

Крім того, Білорусь попросила Україну перевірити причетність затриманих бойовиків російської приватної військової компанії "Вагнера" до злочинів у нашій державі.