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Білорусь оголосила про складнощі в інтеграції з Росією

Новини » В світі    30.10.2019 - 15:35
Білорусь оголосила про складнощі в інтеграції з Росією
Фото: Сергій Румас (БЕЛТА)

За словами білоруської, труднощі виникають через те, що економіки країн останнім часом розвивалися по-різному

У середу, 30 жовтня, прем'єр-міністр Білорусі Сергій Румас на зустрічі з головою Рахункової палати РФ Олексієм Кудріним заявив про труднощі в інтеграції з Росією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За його словами, труднощі виникають через те, що економіки країн останнім часом розвивалися по-різному.

"Робота непроста, тому що за цей час, на жаль, економіки країн розвивалися по різних треках, і сьогодні якось зблизити позиції, виявляється, не так просто", - сказав Румас.

Він також додав, що при інтеграції російська сторона ставить умови, які не збігаються з білоруської позицією.

"Є чутливі питання для білоруської сторони, які ми хочемо в першу чергу вирішити на цьому інтеграційному треку. Є питання, які російська сторона ставить в першу чергу, а вони іноді не збігаються з білоруської позицією", - пояснив білоруський прем'єр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вже в 2022 році Росія і Білорусь можуть створити конфедеративну державу. Передбачається, що спочатку країни створять єдиний Податковий та Цивільний кодекси, зовнішньоторговельний режим, а також уніфікують облік власності.

Також у білоруському Мінфіні заявляли, що перед початком поглибленої інтеграції з Росією у рамках Договору про створення Союзної держави треба вирішити ряд актуальних проблем. Зокрема, мова йде про податковий маневр, через який Білорусь може втратити до 10 млрд доларів.

Також РБК-Україна писало, що на початку жовтня на площі Свободи у Мінську пройшов мітинг за незалежність, учасники якого протестували, зокрема, проти можливої інтеграції з Росією.

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