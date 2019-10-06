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У Мінську проходить мітинг проти можливої інтеграції з Росії

Новини » Політика    06.10.2019 - 18:05
У Мінську проходить мітинг проти можливої інтеграції з Росії
Фото: мітинг у Москві svoboda.org)

У Мінську проходить мітинг за незалежність

У Мінську на площі Свободи проходить мітинг за незалежність, учасники якого протестують, в тому числі, проти можливої інтеграції з Росією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свободу".

Повідомляється, що мітинг ініціював опозиціонер Микола Статкевич в рамках передвиборчих пікетів кандидатів у депутати.

Раніше ЗМІ повідомляли про те, що уряди Росії та Білорусі на початку вересня погодили програму економічної інтеграції двох країн, яка передбачає часткове об'єднання їх економічних систем до січня 2021 року. Також програма передбачає створення єдиних Податкового та Цивільного кодексів і єдиного зовнішньоторговельного режиму, а також централізованого регулювання паливної сфери та інших галузей.

Нагадаємо, перед початком поглибленої інтеграції Росії та Білорусі в рамках Договору про створення Союзної держави треба вирішити ряд актуальних проблем. Мова йде про усунення перешкод у постачанні сільськогосподарської і промислової продукції, а також врегулювання спірних моментів, пов'язаних з цінами на газ і нафту, а також проводиться в Росії податковий маневр.

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