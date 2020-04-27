Білорусь випередила Україну по числу випадків зараження COVID-19

У Білорусі станом на 27 квітня зафіксували 10 463 випадків зараження коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Белта.

Так, одужали і виписані майже 1,7 тис. осіб. Померли 72 людини. Всього в Білорусі провели більш 147,5 тис. тестів.

Як відомо, в Україні станом на 26 квітня коронавірусом заразилося 8 617 осіб. Число летальних випадків зросло до 201.

Раніше повідомлялося, що місія Всесвітньої організації охорони здоров'я представила рекомендації по коронавірусу за підсумками свого візиту в Білорусь. Зокрема, ВООЗ рекомендує Білорусі скасувати всі громадські заходи і продовжити інформувати населення про ситуацію з COVID-19.

РБК-Україна писало, що президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляв про необхідність починати навчальний процес в школах республіки, незважаючи на спалах коронавіруса в країні.

Також глава країни заявляв, що заражені білоруси вмирають не від коронавіруса, а від хвороб, які мали раніше.