Беларусь обогнала Украину по числу случаев заражения COVID-19

В Беларуси по состоянию на 27 апреля зафиксировали 10 463 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белта.

Так, выздоровели и выписаны почти 1,7 тыс. человек. Умерли 72 человека. Всего в Беларуси провели более 147,5 тыс. тестов.

Как известно, в Украине по состоянию на 26 апреля коронавирусом заразилось 8 617 человек. Число летальных случаев возросло до 201.

Ранее сообщалось, что миссия Всемирной организации здравоохранения представила рекомендации по коронавирусу по итогам своего визита в Беларусь. В частности, ВОЗ рекомендует Беларуси отменить все общественные мероприятия и продолжить информировать население о ситуации с COVID-19.

РБК-Украина писало, что президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял о необходимости начинать учебный процесс в школах республики, несмотря на вспышку коронавируса в стране.

Также глава страны заявлял, что зараженные беларусы умирают не от коронавируса, а от болезней, которые имели ранее.