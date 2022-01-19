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Росія заперечує вторгнення в Україну з Білорусі: "ні на кого не збираємося нападати"

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Москва, Середа 19 січня 2022 10:43
Росія заперечує вторгнення в Україну з Білорусі: "ні на кого не збираємося нападати" Фото: Росія заперечує вторгнення в Україну з Білорусі (УНІАН)
Автор: Марія Кучерявець

Посольство Росії в США відреагувало на заяви американської сторони щодо планів Кремля вторгнутися на територію України з боку Білорусі. Там заявляють, що нібито "не збираються ні на кого нападати".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посольства.

"Вкотре наголошуємо: Росія ні на кого не збирається нападати. Практика переміщення військ на власній землі - наше суверенне право. Закликаємо припинити істерики і не нагнітати напруженість навколо проблеми Донбасу. А головне - не підштовхувати "гарячі голови" у Києві до нових провокацій", - йдеться в повідомленні.

Разом з тим у посольстві РФ зазначили, що США нібито повинні зробити кроки для деескалації ситуації навколо України.

“Якщо США насправді віддані дипломатичним зусиллям щодо врегулювання внутрішньоукраїнського конфлікту, їм варто відмовитися від планів щодо постачання нових партій озброєнь для ЗСУ. Натомість, Вашингтону слід було б скористатися своїм впливом на владу України, щоб переконати їх припинити саботаж мінських домовленостей”, - додають дипломатичній місії РФ.

Нагадаємо, раніше один із високопосадовців Держдепартаменту США заявив, що Росія може розмістити ядерну зброю на території Білорусі, а перекидання військових до країни може бути використано як маршрут для вторгнення в Україну.

При цьому Сполучені Штати Америки повідомили, що розглядають можливості військової допомоги Україні, якщо РФ вдасться до повномасштабного вторгнення.

Також стало відомо, що у Росії готують сценарії можливого повномасштабного вторгнення на територію України.

Своєю чергою прес-секретар Білого дому Джен Псакі заявила, що вторгнення Росії в Україну може відбутися в будь-який момент.

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