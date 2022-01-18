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Росія може в будь-який момент напасти на Україну, - Псакі

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Вашингтон, Вівторок 18 січня 2022 21:11
Росія може в будь-який момент напасти на Україну, - Псакі Фото: Джен Псакі, прес-секретар Білого дому (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Вторгнення Росії в Україну може відбутися в будь-який момент. Раніше з'явилися сценарії повномасштабного нападу на українську територію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прессекретаря Білого дому Джен Псакі.

"Сьогодні ми знаходимося на етапі, коли Росія може в будь-який момент почати вторгнення в Україну", - сказала Псакі.

За її словами, США вважають ситуацію, що склалася на українському кордоні, надзвичайно небезпечною. На цьому тлі Вашингтон виходить із того, що Росії необхідно вирішити, продовжувати переговори чи ні.

Нагадаємо, напередодні постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд відзначила спільні військові навчання Росії та Білорусі. За її словами, це вказує на агресивний настрій Москви.

Зазначимо, раніше лідер правлячого в Білорусі режиму Олександр Лукашенко заявив про необхідність провести спільні навчання з Росією.

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