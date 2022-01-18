Росія може в будь-який момент напасти на Україну, - Псакі

Вторгнення Росії в Україну може відбутися в будь-який момент. Раніше з'явилися сценарії повномасштабного нападу на українську територію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прессекретаря Білого дому Джен Псакі.

"Сьогодні ми знаходимося на етапі, коли Росія може в будь-який момент почати вторгнення в Україну", - сказала Псакі.

За її словами, США вважають ситуацію, що склалася на українському кордоні, надзвичайно небезпечною. На цьому тлі Вашингтон виходить із того, що Росії необхідно вирішити, продовжувати переговори чи ні.