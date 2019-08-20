Бекірова направлять на додаткове медобстеження, - адвокат

Фото: Едем Бекіров (Facebook/Олексій Ладигін)

Медобстеження, ймовірно, дасть можливість змінити запобіжний захід на домашній арешт

Українського політв'язня, кримськотатарського активіста Едема Бекірова мають доправити на додаткове медичне обстеження в анексованому Сімферополі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook омбудсмена Людмили Денісової.

За словами адвоката, обстеження мають провести в лікарні ім.Семашка. Денісова заявила, що триматиме ситуацію на особистому контролі.

"Бекірова мають доправити на додаткове медичне обстеження в лікарню ім.Семашка, яке, я сподіваюсь, дасть можливість змінити запобіжний захід на домашній арешт, тим більше, що захисники нещодавно надали всі необхідні для цього документи", - написала омбудсмен.

Також вона повідомила, що "Верховний суд Республіки Крим" скасував рішення "Центрального районного суду м.Сімферополя" про передачу справи Бекірова в "Красноперекопський суд".

"Справу пана Бекірова буде повернуто для розгляду по суті в "Центральний районний суд м.Сімферополя", - додала Денісова.

РБК-Україна писало, що "Верховний суд" Криму продовжив запобіжний захід кримськотатарській активісту Едему Бекірову до 11 жовтня.

Раніше Бекіров, якого утримують в СІЗО Сімферополя в окупованому Криму, заявляв, що має намір почати голодування у разі переведення кримінальної справи для розгляду по суті в місто Красноперекопськ.