ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Бекірова направлять на додаткове медобстеження, - адвокат

Новини » Суспільство    20.08.2019 - 23:42
Бекірова направлять на додаткове медобстеження, - адвокат
Фото: Едем Бекіров (Facebook/Олексій Ладигін)

Медобстеження, ймовірно, дасть можливість змінити запобіжний захід на домашній арешт

Українського політв'язня, кримськотатарського активіста Едема Бекірова мають доправити на додаткове медичне обстеження в анексованому Сімферополі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook омбудсмена Людмили Денісової.

За словами адвоката, обстеження мають провести в лікарні ім.Семашка. Денісова заявила, що триматиме ситуацію на особистому контролі.

"Бекірова мають доправити на додаткове медичне обстеження в лікарню ім.Семашка, яке, я сподіваюсь, дасть можливість змінити запобіжний захід на домашній арешт, тим більше, що захисники нещодавно надали всі необхідні для цього документи", - написала омбудсмен.

Також вона повідомила, що "Верховний суд Республіки Крим" скасував рішення "Центрального районного суду м.Сімферополя" про передачу справи Бекірова в "Красноперекопський суд".

"Справу пана Бекірова буде повернуто для розгляду по суті в "Центральний районний суд м.Сімферополя", - додала Денісова.

Бекірова направлять на додаткове медобстеження, - адвокатРБК-Україна писало, що "Верховний суд" Криму продовжив запобіжний захід кримськотатарській активісту Едему Бекірову до 11 жовтня.

Раніше Бекіров, якого утримують в СІЗО Сімферополя в окупованому Криму, заявляв, що має намір почати голодування у разі переведення кримінальної справи для розгляду по суті в місто Красноперекопськ.

Суд Росії відмовив Кольченкові у переведенні на виправні роботи У МЗС розповіли про новий рівень боротьби за полонених моряків
Новини України Едем Бекіровполитзаключенные
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся