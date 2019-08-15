Суд по Бекірову перенесли через погіршення його стану здоров'я

Фото: Едем Бекіров (Facebook/Олексій Ладигін)

Бекіров не зміг взяти участь у засіданні

"Верховний суд Республіки Крим" переніс розгляд клопотання по справі кримськотатарського активіста Едему Бекірова через погіршення його стану здоров'я. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook омбудсмена Людмили Денисової.

Так, на сьогодні було заплановано розгляд клопотання про перенесення справи Бекірова в "Красноперекопський районний суд Республіки Крим" чи "Центральний районний суд Сімферополя.

Однак Бекіров не зміг брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференции, як це було заплановано. Для цього йому необхідно було прийти з камери в спеціально обладнане для цього приміщення на території СІЗО.

"Через болі в спині він не зміг цього зробити. З тієї ж причини два дні тому Едем Бекіров не зустрівся зі своїм адвокатом", - повідомила Денисова.

Засідання "Верховного суду" перенесли на 14:00 20 серпня.

"Ще раз підкреслюю, що транспортування в Красноперекопськ Едем Бекіров у своєму стані здоров'я може не витримати", - додала омбудсмен.

РБК-Україна писало, що "Верховний суд" Криму продовжив запобіжний захід кримськотатарській активісту Едему Бекірову до 11 жовтня.

Раніше кримськотатарський активіст Едем Бекіров, якого утримують в СІЗО Сімферополя в окупованому Криму, заявляв, що має намір почати голодування, у разі переведення кримінальної справи для розгляду по суті в місто Красноперекопськ.