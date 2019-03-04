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Російський омбудсмен заявила, що Бекіров не скаржиться на здоров'я

Новини » Суспільство    04.03.2019 - 22:45
Російський омбудсмен заявила, що Бекіров не скаржиться на здоров'я
Фото: Едем Бекіров (Facebook/Елеонора Бекірова)

За її словами, Бекірова в СІЗО відвідали члени Громадської наглядової комісії

Уповноважений з прав людини в Російській Федерації Тетяна Москалькова під час зустрічі з українським омбудсменом Людмилой Денісовой 4 березня у Женеві заявила, що утримуваний в окупованому Криму Едем Бекіров не скаржиться на своє здоров'я. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт російського омбудсмена

Москалькова повідомила, що Денісова цікавилася наданням медичної допомоги Едему Бекірову, Володимиру Дудці і Павлу Грибу. 

"Судовий розгляд справи Павла Гриба йде в Ростові-на-Дону, його вже туди перевели, Едема Бекірова відвідали члени ГНК в СІЗО-1 м Сімферополя, він не висловлював скарг на своє здоров'я. Відносно Дудки український уповноважений також отримав інформацію про стан здоров'я, його також відвідували ГНК і вже надали необхідну медичну допомогу", - йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, український омбудсмен Людмила Денісова під час виступу на 40-й сесії Ради ООН з прав людини заявила, що політв'язні Кремля Едем Бекіров і Павло Гриб перебувають у вкрай важкому стані.

РБК-Україна раніше писало, що "Верховний суд Криму" відмовився відправити політв'язня Едема Бекірова під домашній арешт.

"Я 19 років на милицях, я тяжко хворий, як ви можете тримати мене під вартою. Як я можу втекти без ноги? Це абсурд! Може ви винесете мені смертну кару як вирок? Скільки ви можете мене мучити? Я живу на таблетках, я майже не можу їсти", - сказав Бекіров в "суді". 

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