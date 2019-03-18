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Денісова закликала перевести Бекірова із СІЗО у лікарню

Новини » Суспільство    18.03.2019 - 20:56
Денісова закликала перевести Бекірова із СІЗО у лікарню
Фото: Едем Бекіров (Facebook/Олексій Ладигін)

Відповідне звернення було направлене до Москалькової

Український омбудсмен Людмила Денісова надіслала звернення до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової щодо стану здоров’я Едема Бекірова, у якому закликала забезпечити політв'язня необхідною медичною допомогою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Денісової. 

Вона зазначила, що висловила прохання терміново вжити невідкладних заходів для забезпечення громадянина України кваліфікованою медичною допомогою у спеціалізованому лікувальному закладі з метою недопущення фатальних наслідків для його життя.

Денісова нагадала, що за інформацією від адвоката у кримського татарина підвищений тиск, внаслідок чого з’явилося почервоніння на обличчі. Крім того, захисник повідомив, що Бекіров має намір розпочати голодування через неналежні умови утримання та ненадання медичної допомоги.

"Раніше я неодноразово повідомляла пані Москальковій про наявність у громадянина України численних захворювань, які загрожують життю чоловіка. Також, я наголошувала, що у Едема спостерігається погіршення стану здоров’я внаслідок утримання у СІЗО. Але адміністрація сімферопольського слідчого ізолятору відмовляється перевести Бекірова до медичної частини, незважаючи на наявні хвороби", - написала омбудсмен. 

Денісова закликала перевести Бекірова із СІЗО у лікарню

РБК-Україна писало, що Бекіров раніше заявив про намір оголосити голодування через те, що не отримує необхідну медичну допомогу в СІЗО в Сімферополі. 

Нагадаємо 19 грудня 2018 року Бекірова звинуватили в нібито незаконному придбанні, зберіганні і носінні боєприпасів і вибухових речовин (частина 2 статті 222 і частини 2 статті 222.1 КК РФ). Пізніше стало відомо, що Бекіров може померти в СІЗО. Він є інвалідом першої групи.

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