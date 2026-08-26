Бизнес как мишень: как медийные атаки бьют по экономической устойчивости Украины

Как работает рынок черного пиара в Telegram и почему это стало угрозой для государства (коллаж: РБК-Украина)

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Украинский бизнес во время войны является одним из ключевых элементов экономической устойчивости государства. В то же время, скоординированные информационные атаки на компании подрывают доверие к бизнесу и инвестиционный имидж страны.

Через анонимные Telegram-каналы и манипулятивные сайты раньше атаковали Philip Morris, Meest China, Uklon и другие компании. В последние месяцы аналогичная кампания продолжается против Ajax Systems и ее основателя Александра Конотопского. РБК-Украина разбирается, как работает этот "рынок" медиаатак и чем он угрожает бизнесу и государству.

Главное Основной площадкой для медийных атак являются анонимные Telegram-каналы.

Компании по дискредитации имеют характерные признаки и механику.

В информационных атаках используются триггерные темы для общества.

Репутационные атаки на бизнес могут иметь последствия для экономики страны.

Как работает рынок информационных атак

Информационные кампании против бизнеса давно перестали быть единичными случаями, а в украинском сегменте Telegram сформировался отдельный рынок распространения заказного контента.

По данным исследователей медиарынка, суммарная аудитория крупнейших 14 Telegram-каналов, которые регулярно и системно размещают заказные материалы, приближается к 12 миллионам читателей.

Механика атак в большинстве случаев выглядит схожей. Сначала появляется первоначальная публикация – нередко на малоизвестном ресурсе или в Telegram-канале. После этого ее почти одновременно подхватывают десятки других каналов с повторением одинаковых тезисов, а затем отдельные формулировки начинают цитировать сайты или даже большие медиа.

В части случаев, о которых ранее публично заявлял бизнес, информационное давление сопровождалось требованиями прекратить кампанию за вознаграждение. Именно поэтому отдельные представители бизнеса называют такие практики "цифровым терроризмом" или репутационным рэкетом.

Медиаэксперт Оксана Мороз отмечает, что сегодня главной средой для запуска подобных кампаний стал именно Telegram.

"Как правило, один и тот же текст или одинаковые тезисы почти одновременно начинают появляться в целой сети Telegram-каналов. Достаточно проверить ключевую фразу через поиск или систему мониторинга – и будет видно, что сообщения появились практически синхронно. Это один из самых четких маркеров координированной кампании", – объясняет она.

Далее следует анализировать содержание сообщений.

"Если распространяются одинаковые дискредитационные месседжи – это признак черной информационной кампании. Если же аналогичным способом массово распространяются положительные сообщения, это тоже кампания, но уже направленная на защиту или продвижение определенного субъекта", – говорит Оксана Мороз.

По словам эксперта, еще несколько лет назад подобные кампании часто начинались с сомнительных сайтов, после чего переходили в социальные сети. Сегодня же ситуация изменилась: в большинстве случаев именно Telegram становится первичной площадкой , а потом информация распространяется другими ресурсами.

Отработанная схема

В Philip Morris Ukraine рассказали, что неоднократно сталкивались с волнами дискредитационных кампаний. В частности, в 2024 году сообщалось о более чем 200 негативных публикациях в 66 Telegram-каналах с совокупной аудиторией около шести миллионов пользователей, а масштаб кампании оценивали более чем в 100 тысяч долларов. В PMU связывают такие кампании со своей последовательной позицией по борьбе с нелегальным рынком табачных изделий и поддержанием прозрачных и справедливых правил игры.

"На самом деле механика большинства информационных атак очень похожа на работу пропаганды. Она использует манипулятивную или заведомо ложную информацию, которой прежде всего апеллирует к эмоциям", – поделилась наблюдениями об общих чертах таких кампаний руководительница по коммуникациям Филипп Моррис в Украине Виктория Илинская.

В марте 2024 года гендиректор Uklon Сергей Гришков публично обвинил скандально известный Telegram-канал в "дезинформационной атаке", которая, по его словам, переросла в "настоящий цифровой терроризм". Гришков сообщил о более чем 300 негативных публикациях за два месяца и утверждал, что компании предлагали прекратить кампанию за 200 тысяч долларов. После этого Uklon обратился в правоохранительные органы.

Отметим, что по информации РБК-Украина, сотрудники Ajax Systems также получали предложения от "посредников" уладить вопрос за финансовое вознаграждение.

Похожий сценарий развертывания кампании описывал и совладелец Meest China Вячеслав Лысенко. В 2024 году ряд Telegram-каналов распространил информацию о его якобы причастности к организации подпольного казино, которое разоблачило БЭБ. Сам бизнесмен не был фигурантом соответствующего уголовного производства и обратился в суд с исками о защите чести, достоинства и деловой репутации.

В апреле 2025 года волна публикаций затронула группу компаний "Текстиль-Контакт" . Компанию без доказательств обвиняли в монополизации государственных закупок, сотрудничестве с Россией и поставке некачественной продукции. Впоследствии публицист Александр Кочетков, чье сообщение стало одним из источников распространения этой информации, заявил, что был введен в заблуждение, отозвал свои утверждения и извинился. Подобные информационные кампании также относились к десяткам других бизнесов.

Несмотря на различия между отдельными историями, они имеют общие черты: синхронное распространение одинаковых сообщений, использование непроверенных или анонимных источников, апелляцию к наиболее чувствительным для общества темам и отсутствие запроса к компании перед публикацией обвинений.

Российский фактор в кампаниях против украинского бизнеса

Отдельное внимание привлекает, что большинство дискредитирующих тезисов по Ajax Systems, которые распространяют украинские ресурсы, практически синхронно дублируются и в российских соцсетях и пабликах. То есть, атака на компанию активно разгоняется не только в Украине, но и непосредственно в информационном поле РФ.

Большее значение этому кейсу придает то, что речь идет о компании, которая безвозмездно участвовала в создании и обеспечивает техническую поддержку национального приложения "Воздушная тревога", интегрированного с системой оповещения, – одного из ключевых инструментов гражданской защиты, который ежедневно помогает предупреждать население о ракетных и авиационных угрозах.

Соответственно, разгон подобной атаки со стороны РФ – это уже не только удар по репутации отдельного бизнеса, но и фактически угроза национальной безопасности Украины: речь идет о компании, действующей в интересах этой безопасности.

Эксперты отмечают, что подобные кампании объективно отвечают интересам России, поскольку подрывают доверие к украинским производителям, ослабляют инвестиционную привлекательность страны и создают дополнительные риски для экономики в условиях войны.

Как работает информационная кампания: кейс Ajax Systems

Последние публикации относительно Ajax Systems и ее основателя Александра Конотопского содержат ряд признаков скоординированной информационно-медийной атаки, о которых говорилось выше.

Цепь распространения

Первые публикации по Ajax Systems начали массово появляться в начале июня. Одной из самых активных площадок стал Telegram-канал, позиционирующий себя как "международное детективное бюро". В течение двух месяцев там было обнародовано более двух десятков сообщений о компании и ее учредителе.

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Параллельно схожие по содержанию материалы публиковали еще несколько небольших Telegram-каналов, а затем отдельные тезисы начали появляться и в значительно больших по аудитории каналах-миллионниках.

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Следующим этапом стало распространение этих материалов на ряде сомнительных сайтов.

Часть более поздних публикаций в больших медиа уже ссылалась не на первичные Telegram-сообщения, а именно на эти сайты, создавая эффект многочисленных независимых подтверждений.

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Именно такая схема характерна для многих информационных кампаний, говорит Оксана Мороз. По ее словам, сегодня нередко происходит либо одновременный запуск материалов через сеть Telegram-каналов, либо использование "экспертного" мнения, которое затем массово тиражируют разные площадки.

Тематика кампании: от бизнеса к личному

Особое внимание привлекает эволюция месседжей кампании. На начальном этапе большинство публикаций, одинаковых по содержанию и формулировкам, касались темы государственных закупок, оборонной сферы и взаимодействия с государственными структурами . В публикациях начали появляться предположения о якобы связи компании или связанных с ней структурах с военными контрактами, хотя подтверждений таким утверждениям не приводилось.

Затем акцент сместился на международную деятельность Ajax Systems: ее работу на зарубежных рынках, обвинения в связях с РФ, структуру бизнеса или производственные площадки. Это один из самых чувствительных приемов в подобных информационных спецоперациях: создать у общества впечатление связи бизнеса с Россией, что в условиях войны является кратчайшим путем к демонизации объекта атаки и уничтожению его репутации.

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Следующим этапом стало включение основателя Ajax Systems в политический контекст. В середине июля, когда в стране продолжались протесты из-за кадровых изменений в правительстве, в Telegram-каналах начали массово распространяться утверждения о якобы причастности Александра Конотопского к их финансированию. Никакие подтверждения этих обвинений авторы публикаций также не приводили, но посты такой тематики появлялись ежедневно на пике протестов.

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Оксана Мороз считает использование подобных сюжетов типичным приемом в ходе дискредитационных кампаний.

"Во время таких кампаний компанию или ее владельца связывают не столько с конкретными организациями, сколько с темами, которые в этот момент наиболее чувствительны для общества. Если триггером является Россия – используют тему России. Если общество обсуждает политический кризис или коррупционный скандал – пытаются интегрировать бизнес именно в этот контекст", – объясняет эксперт.

Параллельно происходило размытие деловой репутации из-за погружения в частную жизнь основателя компании – обсуждения покупок, семьи, деталей быта и т.п.

Что стало предметом обвинений и как это комментирует компания

РБК-Украина проанализировало основные положения, которые распространялись в информационном пространстве относительно Ajax Systems и его основателя, и сопоставило их с публичной позицией компании. Большинство обвинений касалось наиболее чувствительных для общества тем – связей с Россией, оборонной сферы, политики и личной репутации владельца компании.

Участие в оборонных закупках компаний группы

Масштабные обвинения начались с тезиса, что Ajax Systems выполняет оборонные заказы и выводит деньги за границу. Или что неукраинские компании группы получали деньги от defence-компании Skyfall. Однако в Ajax Systems уверяют, что никогда не имели ни одного оборонного заказа и никогда не получали деньги от компаний, указанных в публикациях. Это подтверждают независимые аудиторские выводы компании Big4.

Политика и контроль над СМИ и политические встречи

Во время кадровых перестановок в правительстве и протестов из-за отставки Михаила Федорова с должности министра обороны Украины в Telegram-каналах начали синхронно разгонять тезис о том, что Александр Конотопский якобы "финансирует митинги за российские деньги". Больше постов о "спонсорстве" без каких-либо доказательств появилось непосредственно в пик протестов в середине июля.

Также на этом фоне появились упреки о якобы контроле Александром Конотопским отдельных украинских медиа, а также о его связях с представителями крупного бизнеса и политики.

Одной из возможных целей этой кампании могло быть создание представления о конфликте между украинским предпринимателем и властью, представив его "спонсором хаоса" без каких-либо подтверждений таких утверждений. К слову, в Ajax Systems эти обвинения категорически отрицают, отмечая, что компания не имеет политической составляющей в своей деятельности и не связана с какими-либо политическими движениями или процессами.

Работа на рынках РФ и Белоруссии

Другим распространенным тезисом стало обвинение в якобы продолжении работы через Казахстан с последующим реэкспортом продукции в Россию.

В Ajax Systems это отрицают. Там сообщили, что прекратили деятельность на российском и белорусском рынках в марте 2022 года. Компания предоставила редакции независимые аудиторские выводы от компании из "Большой четверки" и существенные доказательства, подтверждающие стейтмент 2022 года о выходе с рынка. Также здесь следует добавить, что одним из акционеров Ajax Systems является международный фонд Horizon Capital, правила и политики которого делают невозможными любые продажи в санкционные для ЕС или США страны.

Завод во Вьетнаме строится вместо Украины

Еще одним предметом дискуссии стало открытие производства во Вьетнаме. В ряде публикаций это преподносилось как якобы перенос производства из Украины.

В компании объясняют , что Ajax – это уже давно глобальная компания и основные операции компании происходят не в Украине. Но это вовсе не означает, что Ajax перестал инвестировать в Украину. По данным Ajax Systems, штат украинской команды за время полномасштабной войны вырос вдвое. Поэтому создание рабочих мест в Украине является большим фокусом для компании.

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За два месяца информационная кампания против Ajax Systems эволюционировала от манипуляций относительно международной деятельности до обвинений во влиянии на общественно-политическую ситуацию в стране. Однако кейс Ajax – это не уникальный инцидент, а очередное доказательство существования уже сформированной индустрии репутационного рэкета в Украине, через которую ранее прошли и другие лидеры рынка.

Опыт бизнесов, которые уже сталкивались с информационными атаками, свидетельствует о важности комплексной защиты от них. В частности, в Philip Morris Ukraine советуют постоянно мониторить информационное поле, иметь отработанные сценарии реагирования, оперативно общаться с ключевыми аудиториями и одновременно взвешенно оценивать необходимость публичной реакции, учитывая риск непреднамеренного усиления внимания к ложным сообщениям.

В условиях полномасштабной войны большие информационные атаки на системный украинский бизнес выходят за рамки корпоративных конфликтов. Если они основываются на манипуляциях или недостоверной информации, их последствием может стать не только репутационный ущерб отдельным компаниям, но и снижение доверия к украинским производителям, ухудшение инвестиционного имиджа страны и дополнительное давление на экономику, которая являюется одним из ключевых элементов устойчивости государства.

Именно поэтому противодействие координированным кампаниям по дискредитации – это не только вопрос защиты деловой репутации отдельных компаний, но и составляющая экономической и информационной безопасности Украины.