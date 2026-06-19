Ловушка для директора: как из-за ошибки в выборе контрагента можно оказаться на допросе в БЭБ

Иллюстративное фото: как из-за ошибки в контрагенте можно оказаться на допросе в БЭБ (Facebook)

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Правоохранители теперь расследуют не отдельные компании, а целые цепи поставок. Поэтому под удар попадает даже абсолютно белый бизнес.

Почему обычная хозяйственная операция может превратиться в уголовное производство и как бизнесу защитить себя от уголовных рисков и БЭБ – в колонке для РБК-Украина рассказал адвокат практики безопасности бизнеса в Juscutum Александр Чернуха.

Главное: Обычная хозяйственная операция может стать предметом уголовного производства. Правоохранительные органы все чаще анализируют не отдельные сделки, а всю цепь поставки товаров и услуг.

Правоохранительные органы все чаще анализируют не отдельные сделки, а всю цепь поставки товаров и услуг. Бизнес отвечает не только за собственную деятельность, но и за выбор контрагентов , ведь сегодня компания может попасть в поле зрения контролирующих органов из-за своих поставщиков, субподрядчиков или покупателей.

, ведь сегодня компания может попасть в поле зрения контролирующих органов из-за своих поставщиков, субподрядчиков или покупателей. Налоговые и правоохранительные органы получили больше инструментов для проверок . Сейчас для анализа связей между предприятиями используются налоговые накладные, банковская информация, таможенные данные, судебные реестры и сведения о конечных бенефициарах.

. Сейчас для анализа связей между предприятиями используются налоговые накладные, банковская информация, таможенные данные, судебные реестры и сведения о конечных бенефициарах. Больше всего внимания уделяется отраслям с повышенными рисками – в зоне особого контроля строительство, агросектор, логистика, госзакупки, экспортно-импортные операции, производство и IT-аутсорсинг.

– в зоне особого контроля строительство, агросектор, логистика, госзакупки, экспортно-импортные операции, производство и IT-аутсорсинг. "Рисковый контрагент" не имеет законодательного определения, но имеет характерные признаки. Среди них – отсутствие персонала, производственных мощностей или офиса.

Практика работы правоохранительных органов, в частности Бюро экономической безопасности, свидетельствует об изменении подходов к расследованию экономических преступлений. В центре внимания следователей все чаще оказываются не отдельные хозяйственные операции, а целые цепи поставки товаров, работ или услуг.

При этом риски возникают даже у тех компаний, которые фактически не принимали участия в незаконных схемах, но сотрудничали с предприятиями, которые правоохранители считают фиктивными или транзитными.

В результате обычная коммерческая сделка может превратиться в предмет уголовного производства, а руководство предприятия – в участников допросов, обысков и судебных споров.

Почему контрагент стал проблемой №1 для бизнеса

После внедрения риск-ориентированных механизмов налогового контроля государство получило значительно больше возможностей для анализа взаимосвязей между предприятиями.

Налоговые органы, БЭБ и другие правоохранительные структуры активно используют:

Единый реестр налоговых накладных;

аналитические базы данных;

банковскую информацию;

таможенные данные;

судебные реестры;

информацию о конечных бенефициарах.

Фактически любая компания сегодня может быть проверена не только по собственной деятельности, но и через своих поставщиков, субподрядчиков или покупателей.

Особенно это касается сфер: строительства; аграрного сектора; логистики; государственных закупок; экспорта и импорта; IT-аутсорсинга; производства.

Именно в этих отраслях правоохранители чаще всего исследуют реальность хозяйственных операций и происхождение средств.

Кто такие рисковые контрагенты

В законодательстве отсутствует официальное определение понятия "рисковый контрагент". В то же время на практике сформировался перечень признаков, которые могут вызвать повышенный интерес контролирующих органов.

Среди них:

отсутствие работников;

минимальный уставный капитал;

массовый адрес регистрации;

частая смена директора или собственника;

отсутствие производственных мощностей;

отсутствие офиса или складов;

участие в уголовных производствах;

пребывание в перечнях рисковых налогоплательщиков;

несоответствие между заявленными объемами деятельности и имеющимися ресурсами.

Особое внимание следователи обращают на компании, которые декларируют миллионные обороты, но фактически не имеют ни персонала, ни оборудования, ни логистических возможностей для выполнения своих обязательств.

Однако важно понимать: сам факт наличия таких признаков еще не означает автоматической незаконности деятельности. Верховный Суд неоднократно подчеркивал, что рисковый статус контрагента или наличие в отношении него уголовного производства сами по себе не доказывают нереальность хозяйственной операции.

Когда хозяйственная операция становится уголовным делом

Ключевым вопросом для следствия является не сам факт заключения договора, а реальность его выполнения.

Сегодня правоохранительные органы пытаются установить:

Фактически ли состоялась хозяйственная операция.

Имел ли контрагент возможность ее выполнить.

Осознавала ли компания риски сотрудничества с таким контрагентом.

Именно на этом этапе возникает понятие надлежащей осмотрительности (due diligence).

Фактически бизнесу задается вопрос: предпринял ли он все разумные меры для проверки своего партнера перед заключением договора?

Если следствие считает, что компания знала или должна была знать о фиктивном характере деятельности контрагента, могут возникнуть риски уголовного преследования.

Наиболее распространенные уголовные квалификации

На практике наибольшее количество производств составляют дела по нескольким направлениям.

Уклонение от уплаты налогов. Чаще всего правоохранители проверяют операции на предмет их бестоварности.

Механизм довольно прост: если следствие устанавливает, что товар фактически не поставлялся, а работы или услуги не выполнялись, первичные документы могут быть признаны не подтверждающими реальную хозяйственную деятельность.

При этом Верховный Суд последовательно подчеркивает: право на налоговый кредит и расходы возникает только при условии реального осуществления хозяйственной операции и подтверждения ее надлежащими первичными документами.

К примеру, ООО занимается строительством и является плательщиком НДС. Для уменьшения налоговой нагрузки директор предприятия заключает договоры с ООО 2 на поставку строительных материалов на сумму 15 млн грн, в том числе НДС – 2,5 млн грн.

Формально документы есть: договор поставки, расходные накладные, налоговые накладные, акты приема-передачи, банковские платежные поручения. На основании этих документов ООО формирует: налоговый кредит по НДС – 2,5 млн грн, расходы для уменьшения налога на прибыль.

Легализация доходов. Еще один распространенный сценарий связан с подозрениями в отмывании средств.

Под повышенный риск попадают операции:

без экономического содержания;

с привлечением многочисленных посредников;

с признаками конвертации средств;

с последующим переводом средств в наличные.

В таких случаях следствие анализирует не только отдельный договор, а все движение средств между компаниями.

Так, ООО 1 получает на свой счет 20 млн грн от заказчика за поставку оборудования. После поступления средств предприятие не закупает оборудование напрямую у производителя, а перечилсяет средства через цепь из четырех компаний-посредников:

ООО 1 ООО 2 ООО 3 ООО 4 физические лица-предприниматели и предприятия с признаками рисковости.

Впоследствии значительная часть средств снимается наличными или переводится на счета физических лиц.

Цепь компаний была создана не для ведения хозяйственной деятельности, а для сокрытия происхождения средств и усложнения отслеживания их конечного получателя.

Служебный подлог. Если документы содержат сведения о работах, которые фактически не выполнялись, или о товарах, которые реально не поставлялись, могут возникать вопросы касательно достоверности первичной документации.

Особенно часто такие риски возникают в сфере строительства и государственных закупок.

Имеем такой кейс. Местный совет заключает договор с ООО на капитальный ремонт школы стоимостью 25 млн грн. После завершения работ подрядчик подает: акты выполненных работ формы КБ-2в, справки о стоимости выполненных работ формы КБ-3, исполнительную документацию, акты приемки объекта. На основании этих документов заказчик перечисляет подрядчику полную сумму договора.

Фактически: часть работ на самом деле не выполнялась, Объемы отдельных работ были существенно завышены, Часть материалов была заменена на более дешевые аналоги, В документах указаны работы, которые эксперты не обнаружили во время осмотра объекта, Должностные лица заказчика подписали акты приемки без фактической проверки выполненных работ.

Судебная практика: что говорит Верховный Суд

Именно судебная практика сегодня формирует главные правила игры для бизнеса.

Один из важнейших выводов Верховного Суда заключается в том, что оценка хозяйственной операции должна осуществляться комплексно, а не только на основании информации о контрагенте. Суд требует анализировать фактическое движение активов, экономическое содержание операции и наличие документального подтверждения.

В постановлениях 2025 года Верховный Суд отдельно обращал внимание на необходимость проверки:

фактического выполнения работ;

экономической целесообразности сделки;

наличия деловой цели;

обстоятельств установления хозяйственных отношений между сторонами.

В то же время для бизнеса существует и позитивная практика. Суды все чаще подчеркивают, что сам факт внесения контрагента в перечень рисковых или открытия в отношении него уголовного производства не может автоматически свидетельствовать о нарушении со стороны добросовестного налогоплательщика. Необходимо доказать конкретные обстоятельства, подтверждающие нереальность именно спорной операции.

Иными словами, налоговый орган или следствие должны доказать не только проблемность контрагента, но и отсутствие реального выполнения договора.

На что обращают внимание следователи во время обысков

Практика уголовных производств свидетельствует, что во время обысков и временного доступа к документам правоохранители прежде всего ищут подтверждение реальности хозяйственных операций.

К таким доказательствам относятся, в частности, договоры, спецификации, акты выполненных работ, товарно-транспортные накладные, счета, платежные поручения, служебная переписка, технические задания, фото- и видеоматериалы, документы по перевозке и хранению товаров.

Верховный Суд также неоднократно обращал внимание, что для оценки реальности операции важным является не только формальное существование документов, но и их содержание, а также способность подтвердить фактическое движение активов и экономическую сущность операции.

Типичные ошибки бизнеса

Анализ уголовных производств позволяет выделить несколько наиболее распространенных ошибок. Первая – формальная проверка контрагента только через открытые реестры. Вторая – отсутствие внутренней процедуры комплаенса и проверки контрагентов. Третья – ненадлежащее документирование выполнения договора. Четвертая – сотрудничество с новосозданными предприятиями без анализа их репутации и ресурсов. Пятая – отсутствие доказательств деловой цели и экономической целесообразности операции.

Именно последний критерий в последнее время приобретает особое значение в судебной практике.

Как защитить компанию

Для минимизации рисков целесообразно внедрить комплексную систему проверки контрагентов.

Она должна включать:

анализ судебных споров;

проверку исполнительных производств;

анализ налоговой истории;

проверку санкционных списков;

анализ структуры собственности;

оценку репутационных рисков;

документирование результатов проверки.

Кроме того, необходимо накапливать доказательную базу относительно фактического выполнения договоров.

В современных реалиях электронная переписка, фотофиксация, служебные записки, протоколы совещаний и документы логистического сопровождения могут оказаться значительно более убедительными доказательствами, чем формально подписанный акт выполненных работ.

Вывод

Украинская судебная практика постепенно отходит от подхода, согласно которому достаточно было лишь выявить проблемного контрагента для автоматического вывода о нарушении со стороны налогоплательщика. Верховный Суд все более последовательно подчеркивает необходимость оценивать реальное содержание хозяйственных операций, движение активов, деловую цель и поведение самого налогоплательщика.

В то же время бизнесу не стоит рассчитывать исключительно на судебную защиту. Самый эффективный способ избежать уголовных рисков – еще до заключения договора проверить контрагента, зафиксировать результаты такой проверки и обеспечить надлежащее документирование каждого этапа сотрудничества.

В современных условиях проверка контрагентов перестала быть формальностью. Это уже элемент системы безопасности бизнеса, способный защитить компанию не только от налоговых доначислений, но и от обысков, ареста имущества и уголовного преследования ее должностных лиц.

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