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Базовая военная подготовка для мужчин 18-25 лет: как это будет работать

Фото: базовая военная подготовка для мужчин (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Ярослава Борзова

В Украине рассматривается внедрение базовой военной службы вместо срочной. Мужчины от 18 до 25 лет будут проходить ее в течение трех - пяти месяцев в зависимости от условий.

Об этом в интервью рассказал член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский.

Он сообщил, что срочная военная служба будет отменена.

"Есть много составляющих этой базовой военной подготовки. Во-первых, ее можно будет пройти в вузах. Если человек учится в вузе, то он в течение 4-5 лет обучение сможет самостоятельно выбрать, когда пройти эту базовую военную подготовку", отмечает Вениславский.

По его словам, она продлится в течение пяти месяцев в мирное время и в течение трех месяцев в военное время.

"Также было согласовано, что все государственные служащие, все работники органов полиции, прокуроры, возможно, даже и судьи, должны пройти базовую военную подготовку", - сказал Вениславский.

Он отметил, что для тех граждан, которые не учатся в высших учебных заведениях или не получают последовательное образование, будет базовая военная служба, которая также будет держать такой же срок.

"Детали еще будем выписывать... - это пять месяцев обязательно или может быть один месяц. Было мое предложение, чтобы прописать базовую военную подготовку сроком от 150 до 160 дней", - говорит чиновник.

Вениславский заметил о концептуальном принятии того, что граждане в возрасте 18-25 лет будут обязаны либо пройти базовую военную службу, либо базовую военную подготовку.

Если они не прошли - то по достижении 25 лет они могут быть призваны на учебное военное собрание и получить статус военнообязанного.

При этом он отметил, что военная кафедра будет засчитываться в базовую военную подготовку.

Законопроект о мобилизации

В конце января Кабмин внес в Верховную раду законопроект о мобилизации, которым предлагается изменить порядок ее проведения.

В проекте закона содержатся нормы по изменению правила выезда военнообязанных за границу, опредоставлении "брони" от призыва для украинцев, о разрешении посылать повестки через электронный кабинет, о снижении призывного возраста до 25 лет, ограничении для уклонистов и не только.

Несколько недель назад парламент принял законопроект в первом чтении.

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявлял, что у народных депутатов есть 14 дней между первым и вторым чтением законопроекта о мобилизации для того, чтобы внести свои правки в него.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что в Украине изменяют закон о мобилизации, поскольку документ был принят до войны и не отвечает реалиям.

Детальнее о новом законопроекте о мобилизации - читайте в материале РБК-Украина.

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