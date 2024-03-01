Базовая военная подготовка для мужчин 18-25 лет: как это будет работать

Он сообщил, что срочная военная служба будет отменена.

"Есть много составляющих этой базовой военной подготовки. Во-первых, ее можно будет пройти в вузах. Если человек учится в вузе, то он в течение 4-5 лет обучение сможет самостоятельно выбрать, когда пройти эту базовую военную подготовку", отмечает Вениславский.

По его словам, она продлится в течение пяти месяцев в мирное время и в течение трех месяцев в военное время.

"Также было согласовано, что все государственные служащие, все работники органов полиции, прокуроры, возможно, даже и судьи, должны пройти базовую военную подготовку", - сказал Вениславский.

Он отметил, что для тех граждан, которые не учатся в высших учебных заведениях или не получают последовательное образование, будет базовая военная служба, которая также будет держать такой же срок.

"Детали еще будем выписывать... - это пять месяцев обязательно или может быть один месяц. Было мое предложение, чтобы прописать базовую военную подготовку сроком от 150 до 160 дней", - говорит чиновник.

Вениславский заметил о концептуальном принятии того, что граждане в возрасте 18-25 лет будут обязаны либо пройти базовую военную службу, либо базовую военную подготовку.

Если они не прошли - то по достижении 25 лет они могут быть призваны на учебное военное собрание и получить статус военнообязанного.

При этом он отметил, что военная кафедра будет засчитываться в базовую военную подготовку.