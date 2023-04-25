"Охота застрелиться". Оккупант пожаловался на участие в войне против Украины (перехват)

Оккупант в телефонном разговоре рассказывает, что ему очень страшно и "иной раз застрелиться уже охота".

Собеседница российского солдата утверждает, что он по документам все еще находится в Вольске Саратовской области РФ, хотя военный участвует в боевых действиях на территории Украины.

По ее словам, в России уже "все готовятся к третьей мировой войне и им, видимо, не живется спокойно".