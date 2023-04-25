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"Бажання застрелитися". Окупант поскаржився на участь у війні проти України (перехоплення)

Ілюстративне фото: окупант поскаржився на участь у війні проти України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Моральний стан російських військових в Україні продовжує погіршуватись. Зокрема, деякі з них уже готові застрелитися, аби не брати участь у бойових діях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення, яке оприлюднило Головне управління розвідки.

Окупант у телефонній розмові розповідає, що йому дуже страшно і "інколи застрелитися вже є бажання".

Співрозмовниця російського солдата стверджує, що він за документами досі перебуває у Вольську Саратовської області РФ, хоча військовий бере участь у бойових діях на території України.

За її словами, у Росії вже "всі готуються до третьої світової війни і їм, мабуть, не живеться спокійно".

Нагадаємо, раніше глава розвідки Естонії Марго Гросберг заявляв, що в Росії багатьох громадян змушують підписувати контракт для служби в армії.

Також ми писали, що, за інформацією британської розвідки, "вагнерівці" та Міноборони РФ змагаються за мобілізованих.

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Війська РФВійна Росії проти України