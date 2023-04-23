Минобороны РФ и "вагнеровцы" соревнуются за мобилизованных, - британская разведка

В России растет конкуренция между Министерством обороны и ЧВК "Вагнера", которые соревнуются за мужчин призывного возраста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter.

В британской разведке отмечают, что Минобороны РФ недавно запустило новую рекламную кампанию по призыву добровольцев. Реклама появилась в соцсетях, на билбордах и телевидении.

"Новая реклама обращается к мужской гордости потенциальных новобранцев, обращаясь к "настоящим мужчинам", а также подчеркивая финансовые преимущества присоединения", - говорится в сообщении.

При этом россиян призывного возраста также активно вербуют "вагнеровцы", поскольку им ограничили доступ к российским тюрьмам.

Британская разведка сомневается, что Минобороны РФ удастся набрать 400 тысяч добровольцев.

"Власть (российская, - ред.) почти наверняка стремится отложить любую новую, открытую обязательную мобилизацию как можно дольше, чтобы минимизировать внутренние инакомыслия", - говорят разведчики.

Напомним, Генштаб ВСУ сообщил, что Россия ведет мобилизационную кампанию, чтобы восполнить потери в войне против Украины.

Также Минобороны РФ начало вместо ЧВК "Вагнера" набирать в регулярную армию узников.

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