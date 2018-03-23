На базі "Азова" завершилися обшуки і почали розбирати барикади

Представники "Азова" кажуть, що поліція відмовилася назвати причину обшуків

На території заводу "Атек" в Києві, де знаходиться база "Національного корпусу "Азов", після обшуків і слідчих дій почали розбирати барикади. Про це розповів в. о. обов'язки начальника штабу Нацкорпуса Родіон Кудряшов, передає кореспондент РБК-Україна.

"Під час проведення обшуків були зламані двері кабінетів у будівлі. Крім того, з кабінетів вилучили комп'ютери та оргтехніку, а з сейфів - документи, ордени та нагороди", - зазначив Кудряшов.

На даний момент представники правоохоронних органів залишили територію "Атек", ворота заводу відкриті, активісти розбирають барикади. За словами представників Нацкорпуса, поліція відмовилася називати офіційну причину обшуків.

Фото: база "Азова"

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в будівлі бази "Азов" проводять обшуки. Кілька десятків активістів перешкоджали проведенню слідчих дій, спорудили барикади і заблокували вхід до будівлі.