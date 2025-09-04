ua en ru
База НАТО в Румынии станет крупнейшей в Европе и хабом помощи Украине, - СМИ

Украина, Четверг 04 сентября 2025 13:07
База НАТО в Румынии станет крупнейшей в Европе и хабом помощи Украине, - СМИ Фото: Румыния превратит базу НАТО в хаб помощи Украине (facebook.com baza57aeriana)
Автор: Александр Белоус

В Румынии планируют увеличить число военных НАТО на базе "Михайл Когэлничану". Объект станет хабом для поставок вооружений в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Digi24.

Военная база в румынской Констанце может превратиться в главный стратегический объект НАТО в Европе. Число военных Альянса, размещенных здесь, будет больше, чем планировалось изначально.

Ранее сообщалось, что база примет 10 тысяч солдат. Однако источники Digi24 отмечают, что дополнительно здесь могут временно разместиться еще 10 тысяч военнослужащих.

Роль для Украины

База станет одним из ключевых хабов для поддержки Украины. Здесь будут храниться ракеты, боеприпасы и бронетехника, которые затем будут передаваться Киеву при наличии безопасных маршрутов.

Таким образом, объект станет важным элементом логистики НАТО для помощи украинской армии.

Стоимость и модернизация

Проект "Михайл Когэлничану" считается одним из самых дорогостоящих для армии Румынии. На его модернизацию планируется потратить 2,5 млрд евро.

Власти Румынии рассчитывают получить около 400 млн евро из фондов Еврокомиссии. Если работы завершатся по плану, к 2040 году база станет крупнейшей в Европе, превзойдя немецкую "Рамштайн".

Помощь Румынии

Румыния активно участвует в подготовке украинских военных. На авиабазе Фетешти создан Европейский тренировочный центр для пилотов F-16, где обучаются украинские, румынские и летчики НАТО.

Кроме того, Румыния передала Украине различные виды вооружений, включая бронеавтомобили, гаубицы, реактивные системы залпового огня, боеприпасы и гранатометы. Также Румыния передала Украине батарею Patriot.

Румыния также предложила важнейшие международные коридоры поддержки для Украины, предоставив свою национальную инфраструктуру для украинского экспорта, в первую очередь для зерна.

