База НАТО в Румынии станет крупнейшей в Европе и хабом помощи Украине, - СМИ

В Румынии планируют увеличить число военных НАТО на базе "Михайл Когэлничану". Объект станет хабом для поставок вооружений в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Digi24.

Военная база в румынской Констанце может превратиться в главный стратегический объект НАТО в Европе. Число военных Альянса, размещенных здесь, будет больше, чем планировалось изначально.

Ранее сообщалось, что база примет 10 тысяч солдат. Однако источники Digi24 отмечают, что дополнительно здесь могут временно разместиться еще 10 тысяч военнослужащих.

Роль для Украины

База станет одним из ключевых хабов для поддержки Украины. Здесь будут храниться ракеты, боеприпасы и бронетехника, которые затем будут передаваться Киеву при наличии безопасных маршрутов.

Таким образом, объект станет важным элементом логистики НАТО для помощи украинской армии.

Стоимость и модернизация

Проект "Михайл Когэлничану" считается одним из самых дорогостоящих для армии Румынии. На его модернизацию планируется потратить 2,5 млрд евро.

Власти Румынии рассчитывают получить около 400 млн евро из фондов Еврокомиссии. Если работы завершатся по плану, к 2040 году база станет крупнейшей в Европе, превзойдя немецкую "Рамштайн".