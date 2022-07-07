Прискорить експорт зерна з України. Румунія достроково відремонтувала залізницю

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра транспорту Румунії Соріна Гріндяну.

"Сьогодні вранці відкрилася ширококолійна залізниця в порт Галац. Роботи, що проводяться CFR Infrastructure, почалися 6 червня і були завершені майже на місяць раніше розрахункового терміну", - зазначив міністр.

За його словами, з сьогоднішнього дня поїзди, які йдуть з України через Молдову, зможуть вивантажувати зерно безпосередньо в порту Галац, без необхідності перевантаження на кордоні. Таким чином, українські зернові будуть швидше доставлятися в порт, перевантажуватися на баржі або зберігатися в бункері ємністю 25 000 тонн.