База НАТО у границ Украины станет хабом для операций США в Иране

Высший совет национальной обороны Румынии (CSAT) одобрил запрос США о размещении дополнительных военных сил на одной из авиабаз. Это связано с американо-израильской операцией против Ирана.

Об этом заявил президент Румынии Никушор Дан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Romania Journal .

Воздушный хаб

Одной из тем заседания стал запрос Пентагона на использование авиабазы ​​"Михай Когэлничану" в качестве логистического узла. США планируют разместить там:

два самолета-заправщики для дозаправки военной авиации в воздухе;

системы спутниковой связи и мониторинга;

от 100 до 300 американских военнослужащих по охране и обслуживанию техники.

Президент обратил внимание, что эти системы носят оборонительный характер и сами не вооружены. Размещение состоится в рамках партнерства Румынии и США, но только после одобрения парламентом.

"Я уверяю румын, что поводов для беспокойства нет. Их страна находится в безопасности", - подчеркнул президент по результатам заседания.

Экономические и гуманитарные вопросы

Власти Румынии также проанализировали риски, связанные с войной. В частности, речь о ценах на энергоносители. Чиновники обсудили сценарии реакции государства на рост мировых цен на нефть из-за конфликта.

Также, как рассказал Дан, из зоны конфликта на Ближнем Востоке в Румынию уже вернулось 5700 человек.