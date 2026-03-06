Литва может помочь США в войне с Ираном: о чем речь

Литва как надежный союзник по НАТО может рассмотреть возможность предоставления своей территории для поддержки операции США против Ирана.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi .

По словам литовского лидера, статус надежного и ответственного союзника по НАТО обязывает страну поддерживать партнеров в критические моменты.

Помощь с логистикой

Науседа подчеркнул, что из-за значительного географического расстояния Литвы от "горячих точек" Ближнего Востока речь идет не о прямом участии в боевых действиях, а о логистической поддержке.

"Мы рассмотрим такую ​​возможность. Скорее всего, она не будет предоставлена ​​в каких-либо непосредственно военных целях, а в логистических", - подчеркнул президент.

Военный сценарий: самолеты и базы

Ранее командующий армией Литвы Раймундас Вайкшнорас высказался более конкретно. Он отметил, что страна могла бы предоставить свою территорию для базирования американских бомбардировщиков и истребителей, участвующих в операциях против Ирана.

Впрочем, командующий уточнил, что это пока "гипотетический сценарий", поскольку соответствующие политические решения еще не приняты.